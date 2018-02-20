Парцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. Футбол

Делегация донецкого "Олимпика" уже прибыла во Львов. Здесь завтра состоится доигрывание второго тайма матча с "Карпатами", который в прошлом году был сорван по причине снегопада. Футболисты отправились во Львов железнодорожным транспортом, и это пришлось им по нраву. Они успели выспаться и отдохнуть перед тренировкой.

Завтрашний матч возобновится при счете 1:1. При этом игроков "Олимпика" устроит только победа, иначе можно лишиться шансов на попадание в топ-шестерку.

- Настрой боевой, только победа, - подтвердил защитник "Олимпика" Темур Парцвания в разговоре с каналом "Футбол 1". - Только победа, потому что такая ситуация - "Мариуполю" присудили три очка. Надо добиваться только победы. После "Динамо" у нас была пробежка, потренироваться не успели. Потренируемся сегодня и будем готовиться так же, как и к остальным играм чемпионата.