Записоцкий: Подготовка полного текста с решением CAS займет еще немного времени. Футбол

Юрий Записоцкий рассказал, что развернутый вердикт CAS появится чуть позже. Также генеральный секретарь ФФУ выделил факторы, которые могли сыграть ключевую роль в этом деле.

«Мы просили, чтобы решение по возможности было принято 20 февраля. Собственно это и сделал CAS. Решение было направлено синхронно сторонам. Думаю, возможно, сегодня-завтра появится пресс-релиз по этому поводу на сайте CAS, но это уже на их усмотрение.

Мы получили короткую резолютивную часть. Я так понимаю, что подготовка полного текста с мотивацией этого решения займет еще немного времени и мы полное решение получим позже.

Я думаю, что были две ключевые вещи. Первое - это то, что есть национальный регламент и санкции за неявку. Она является безальтернативной, она одна - техническое поражение. Вряд ли какая судебная инстанция своим решением может менять национальный регламент.

Во-вторых, остальные команды чемпионата по календарю уже сыграли в Мариуполе. Это свидетельствует, что причина неявки «Динамо» не совсем уважительная», = прокомментував решение CAS генеральный секретарь ФФУ.