Коста: Болельщики Гремио хотели нас убить. Футбол

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что его бывшая команда "Гремио" намеренно сдала игру "Фламенго" в матче чемпионата Бразилии , чтобы избежать неприятностей.

Шокирующий инцидент произошел в 2009 году, о чем футболист рассказал в интервью на канале YouTube Pilhado.

"После первого тайма матча с "Фламенго" счет был 1:1, - рассказал игрок «Ювентуса». - Во время перерыва появилась информация, что наши конкуренты "Интернационале" близки к победе и к титулу. Мы внесли некоторые изменения, я перешел на другой фланг. Мы делали все, чтобы проиграть.

В конце концов, "Фламенго" обыграл нас со счетом 2:1, и "Маракана" взорвалась от радости. Тренеры сказали в раздевалке, что мы можем делать то, что хотим. Они сказали, что если бы мы победили, нам бы не позволили уйти. Болельщики "Гремио" хотели нас убить за это".