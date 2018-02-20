Ракитич: Пройти Челси будет непросто

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о подготовке "сине-гранатовых" к выездному еврокубковому поединку против чемпиона Англии.

- Мы все знаем игроков "Челси", это сильный клуб. Пройти дальше будет непросто. Это крепкая команда, хорошо работающая на всех участках поля. Надо браться за дело, позабыв о том, что у нас будет ещё ответная игра в Барселоне. Постараемся сыграть как можно лучше - забить голы и выиграть.

Мы преисполнены желания сражаться в топовых матчах, и во вторник будет как раз такая встреча. Надо контролировать события на поле. Знаем, что можем во многом прибавить, но это всё равно будет очень трудный матч. Надо показать сто процентов возможного. Прежде всего, сфокусироваться на игре и не думать об ответной встрече. Наша мотивация находится в наивысшей точке, - сказал Ракитич в интервью uefa.com.




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