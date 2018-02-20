Додо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с Жерсоном

Накануне завтрашнего матча с "Ромой" 19-летний бразильский новичок "Шахтера" Додо рассказал о происхождении своего прозвища, маленькой дочке и двойнике-каноисте.

- Додо, расскажи немного о себе, о том, как ты пришел в футбол?



- Я родился в Сан-Паулу. Футболом начал заниматься, когда мне было лет 11-12, в 14 попал в "Куритибу". Вначале они хотели использовать меня как нападающего, тестировали в течение недели. Но за эту неделю у меня ничего не получилось, не забил ни одного гола. Вообще ни одного (смеется). И меня перевели в крайние защитники. Там у меня дела пошли лучше, и ровно через год со мной подписали первый контракт. Сначала я был стажером, а в 17 лет стал профессионалом. Тогда же меня впервые пригласили в юношескую сборную Бразилии , с которой я участвовал в чемпионате мира (U-17) в Чили.

- Футбол не помешал тебе закончить школу?



- Да, вначале было очень сложно совмещать. Я учился во вторую смену, занятия начинались в 18:30, а тренировка заканчивалась в 18:00. Добираться же нужно было около часа, поэтому я всегда опаздывал, педагоги были недовольны. Но потом мы договорились, что я буду делать контрольные работы удаленно, а экзамены для меня сделают отдельно. Так я и доучился.

- Кто был футбольным кумиром твоего детства?



- Роберто Карлос. Для меня он - лучший защитник в истории.

- Что-то знал ранее об Украине и "Шахтере"?



- О "Шахтере" слышал довольно много. Видел их матчи во время турне по Бразилии в 2015 году. Знал, что в этой команде играет много бразильцев, и когда получил приглашение, понимал, что моя адаптация будет проходить легко.

- Когда принимал решение ехать в Украину, с кем-то советовался?



- Я очень много общался с Марлосом, мы с ним из одного города, поэтому знали друг друга и раньше.

- Что стало главным аргументом при выборе в пользу "Шахтера"?



- То обстоятельство, что "Шахтер" регулярно участвует в Лиге чемпионов, а сыграть в этом турнире было моей мечтой. Ну и, конечно, большое значение имеет то, что тренеры "Шахтера" – португалоговорящие. Я могу точно понять, что они от меня хотят, и всегда уточнить, если что-то неясно.

- Тренировочный процесс в "Шахтере" сильно отличается от того, что было в "Куритибе"?



- По первым впечатлениям – очень отличается. Паулу Фонсека много внимания уделяет отработке тактических схем игры в обороне, быстрому переходу в контратаки. В Бразилии все намного медленнее, там есть время, чтобы подумать и место, где развернуться. А здесь приходится принимать мгновенные решения.

- С жильем в Киеве уже определился?



- Да, я уже снял апартаменты на Липках.

- Из Бразилии много вещей с собой привез?



- Очень много. В основном - одежда и еще мои видеоигры, которые я никогда нигде не оставлю (улыбается).

- Обычно бразильцы прилетают в Украину не в одиночку, а с кем-то из родственников, друзей, в крайнем случае – с агентом. Ты - не исключение?



- Нет (улыбается). Первое время вместе со мной были мой агент и его супруга. А 20 февраля в Киев прилетает вся моя семья.

- Первые впечатления об Украине?



- Холодно (смеется). Земляки меня об этом предупреждали, но я не думал, что до такой степени. И еще снег – я его раньше никогда не видел.

- Когда и от кого ты получил свое прозвище Додо?



- Это было еще в школе в Сан-Паулу, когда я только-только начинал играть в футбол. Я уже говорил, что начинал нападающим, много забивал за школьную команду. А в "Сан-Паулу" в конце 1990-х играл такой нападающий Додо Маравилья, что значит Додо Великолепный. Меня сравнивали с ним, говорили, что манерой игры я похож на него, и поэтому тоже прозвали Додо.

- В 2010 году из "Коритибы", твоего бывшего клуба, в Украину, правда, не в "Шахтер", а в "Динамо" перешел игрок с очень похожим прозвищем – Дуду. Слышал о нем?



- Конечно. Он сейчас играет в "Палмейрасе". Я играл против него в чемпионате Бразилии , и нас даже путали комментаторы: меня называли Дуду, а его – Додо.

- Бразильцы – известные шутники и приколисты. Бразильцы "Шахтера" – не исключение. Ты уже попадался тут на чьи-то розыгрыши?



- Этого трудно избежать в команде, где есть Тайсон (смеется). Он постоянно что-то придумывает. Например, постоянно называет меня Изакиас – говорит, что я очень сильно похож на бразильского каноиста, который прославился на Олимпиаде в Рио (Изакиас Кейрос, троекратный призер ОИ-2016 в гребле на байдарках и каноэ. – Авт.).

- Ну, с каноэ понятно. А еще какие виды спорта, помимо футбола, тебе нравятся?



- Баскетбол. Мне очень нравится Стефен Карри из "Голден Стэйт Уорриорз". Люблю смотреть матчи с его участием.

- У футболистов сейчас почти поголовное увлечение татуировками. Как у тебя с этим?



- Никак. Не знаю, как будет дальше, но пока я к ним абсолютно равнодушен. На мне нет еще ни одной, правда (начинает закатывать рукава толстовки).

- Еще одна известная страсть многих футболистов – хорошие автомобили. Ты на чем ездишь?



- Снова вас разочарую: ни на чем. Просто я до сих пор не получил права. В Бразилии ходил в автошколу, но экзамены сдать не успел – уехал в "Шахтер". Поэтому здесь езжу с шофером, в роли которого выступают то мой агент, то Марлос, то Тайсон. Но я обязательно получу права и куплю машину.

- Чем любишь заниматься в свободное время?



- Люблю побыть дома с семьей. Очень люблю возиться со своей маленькой дочерью Линдси-Еленой, которой сейчас 6 месяцев.

- Так ты у нас молодой отец! Когда успел?



- Когда в 14 лет переехал из Сан-Паулу в Куритибу, познакомился в школе со своей будущей супругой Амандой-Каролиной. С тех пор мы вместе.

- Они тоже прилетят в Киев 20 февраля?



- Конечно: и жена, и дочь, и родители жены.

- Уже завтра "Шахтеру" предстоит играть в Лиге чемпионов с "Ромой". Что ты знаешь о будущем сопернике?



- Знаю, что это очень сильная команда во всех линиях: и в атаке, и в обороне. Смотрю иногда их матчи по ТВ. У них, кстати, бразильский вратарь, который мало пропускает (Алиссон. – Авт.). Я лично знаком там с другим бразильцем – Жерсоном. Он – отличный полузащитник. Если буду играть, после матча обязательно обменяюсь с ним футболками.

- Прозвище "Ромы" – "Волки". Ты когда-нибудь видел живых волков?



- Нет, никогда.

- Когда увидишь римских – не испугаешься?



- Нет, буду драться.