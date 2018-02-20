ЧМ-2018: РоSSийский стадион начал уходить под землю
В роSSийском Калининграде стадион, который должен принять четыре матча группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, начал уходить под землю. Власти города зафиксировали проседание грунта на территории под ареной выше нормы.
Об этом сообщает портал
Однако «Балтийская строительная компания» не согласилась с претензиями. В суде представитель компании пояснил, что на Острове происходят естественные процессы, связанные с дальнейшим уплотнением почвы и особенностями территории. Кроме того, в период, когда специалисты занимались консолидацией, на месте параллельно проводили работы другие подрядчики. В решении Арбитражного суда Калининградской области говорится, что на момент принятия все запланированные отметки были соблюдены.
Впоследствии чиновники обнаружили проседание выше нормы.
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