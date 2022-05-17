Легендарная украинская легкоатлетка рассказала, как для нее началось война с Россией

Легендарная украинская легкоатлетка Ольга Саладуха вспомнила, как для нее началась война против РоSSии.

"От "русского мира" я убегаю уже во второй раз. В Донецке в 2014 году, когда все это началось, все понимали, что агрессор не останавливается, что он хочет Луганскую, Донецкую области и Крым оккупировать. Поэтому мы тогда сразу приняли решение уехать в Украину. Потому что я родилась в Украине, защищаю флаг этой страны и сколько бы мне ни предлагали переехать куда-нибудь, я оставалась в Украине. 24 февраля, сколько бы нас ни готовили, сколько бы ни было информации в СМИ , до последнего момента никто не верил в то, что на эти действия пойдет РоSSия.

Эти взрывы, ракеты… Мы проснулись от того, как пролетела ракета, а затем взорвалась. Мы еще живем на 22-м этаже. Над нами начали летать истребители, под нами начали ездить танки, из окна было видно, как горит Гостомель, можно было видеть "русский мир" во всей красе. Не понимали, что делать дальше. Это был шок. Надо было куда-то выезжать для покоя ребенка, чтобы он этого не видел и не слышал. Хотя она это, к сожалению, и увидела и услышала", – цитирует народного депутата Xsport.ua .

38-летняя уроженка Донецка является чемпионкой мира 2011 года и 3-кратной чемпионкой Европы в тройном прыжке. Также на ее счету бронза Олимпиады-2012 в Лондоне.