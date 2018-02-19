Журавлев: Суркис пытается дискредитировать Украину подковерными скандалами. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко и глава ФФ Мариуполя Василий Журавлев прокомментировали судебный процесс по «делу Мариуполя» в Лозанне.

Василий Журавлёв, глава ФФ Мариуполя:

— Это позор для нашей страны, вот так публично на весь мир унижаться, когда наоборот, нужно поддерживать имидж страны. Они пытаются дискредитировать Украины этими подковёрными скандалами. Суркис очень злопамятный человек, очень принципиальный. И даже если он окажется в финансовом или имиджевом минусе, он будет идти до конца чтобы нагадить, чтобы попытаться достичь положительного результата. Он из той эпохи людей, которых я называю «динозавры из 90-х». То есть уже все поменялось, но он все еще мыслит теми категориями.

Андрей Павелко, президент ФФУ:

— Мы сегодня будем отстаивать целостность футбольной Украины. Главное, чтобы мы не допустили футбольного сепаратизма в своей истории. Сегодня очень важный для украинского футбола день.

— Должна победить справедливость?

— Да, конечно же. И нам следует предотвращать подобные прецеденты в будущем. Это очень плохой сигнал всему миру о том, что у нас, в преддверие финала Лиги чемпионов, есть вопросы относительно безопасности. Те комментарии, которые были озвучены здесь от лица службы безопасности, пошли совершенно не на пользу имиджа государства в свете подготовки к такому событию.