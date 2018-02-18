Вальверде: Поединок с Эйбаром стал хорошей подготовкой к ЛЧ. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу в матче с «Эйбаром» (2:0) в рамках 24-го тура Примеры.

«У «Эйбара» невероятная серия, они играли в футбол топ-уровня. Мы испытывали трудности после перерыва, не получалось проникать в штрафную соперника. Соперник отвоевывал мяч на нашей половине, создавал опасность посредством переводов с флангов. А состояние поля было очень тяжелым. Игра получилась трудной, как мы и ожидали. Но стало намного проще, когда «Эйбар» остался вдесятером.

Мы пытались сохранять верность своему стилю и обыграли соперника таким образом. Но время от времени необходимо было адаптироваться. Во втором тайме у «Эйбара» было преимущество, потому что нам не удавалось справиться с давлением с их стороны. Однако соперник сильно рисковал, оставляя столь много пространства позади себя. И длинные передачи были наилучшим вариантом в условиях такого давления.

Матч с «Эйбаром» стал хорошей подготовкой к Лиге чемпионов. Но каждая игра складывается по-своему. Во вторник будет другая история. Мы полетим в Лондон и постараемся провести хороший матч с «Челси», – приводит слова испанца As.


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