Зирка U-21 - Мариуполь U-21 - 0:3: обзор матча

В 20-м туре чемпионата "Мариуполь" U-21 разгромил "Зирку" со счетом 3:0.

"Зирка" U-21 - "Мариуполь" U-21 — 0:3

Голы: Белоконь, 25 (0:1). Середа, 45 (0:2). Дан.Папук, 70 (0:3).

Предупреждения: Малиновский, 26, Зейналов, 78 — Сеницкий, 55

"Зирка" U-21: Татаринко, Малиновский, Лачинов (Замуренко, 89), Ходаковский (Дорофеев, 46), Аверьянов, Дудка (Байдалук, 80), Максимец, Сираш, Зейналов (Мочелюк, 83), Куцев, Довгий (Боздагасян, 83)

"Мариуполь" U-21: Гальчук, Савин, Сеницкий, Семенихин, Ичуаидзе, Гайван (Бабий, 73), Коробенко (Дан.Папук, 46), Белоконь, Вакуленко (Породько, 62), Бугай (Коваль, 87), Середа

Ст.тренер — Геннадий Орбу.

"Одержали крупную победу. Но несмотря на счет, три очка достались нам нелегко. Перед игрой у нас были проблемы с составом. Мы не могли рассчитывать на травмированных Авагимяна и Быкова, которые остались в Мариуполе. Нам удалось решить кадровые вопросы - в первом тайме мы владели преимуществом и забили два мяча", - сказал Орбу.



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