"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол

В межсезонье «Ворскла» стала чемпионом по спаррингам, выиграв семь контрольных матчей из девяти.

В какой-то момент болельщики клуба даже начали высказывать опасения в соцсетях – мол, надо же приберечь голы для официальных матчей, а то ведь можно и оконфузится.

Фото: vorskla.com.ua

Сегодня можно констатировать - тревоги были излишними. Свой матч 20-го тура команда Василия Сачко выиграла. Хотя получилось это у нее не очень убедительно.

Дебют поединка на стадионе имени Алексея Бутовского сложился весьма неожиданно. Переживший внушительную кадровую перестройку «Верес» ( в команду пришло полтора десятка игроков и новый тренер - белорус Юрий Свирков) начал игру на редкость смело и агрессивно, сходу включив высокий темп. Как следствие - серия опасных моментов у ворот Шуста, которому пришлось включить все свое мастерство, чтобы отразить удары Кулиша и Степанюка.

Естественно, такой сценарий хозяев не устраивал. Минуты к 15-й они подравняли игру , эпицентр которой переместился в центральную зону. Теперь обе команды пытались развивать позиционные атаки, и обе не особо в этом преуспевали. Мешал, прежде всего, брак в передачах. Так что острота возникала только в двух случаях – после стандартов или если кто-то обрезался, а соперник успевал накатить в быстрой контратаке.

Как, к примеру, «Верес» на исходе трети игры – когда Степанюк нанес удар головой, а Шуст ухватил мяч своими ручищами в эффектном прыжке. Или как «Ворскла» под занавес тайма, когда никто не сумел замкнуть прострел Кулача с правого фланга: Ребенок поторопился и проскочил мимо мяча, а Коломоец не успел.

Второй тайм начался с еще одного опасного выпада «Ворсклы» – Чесноков нанес обводящий удар метров с 17-ти, но не попал в цель. Вскоре аналогичным образом отметился Кобахидзе, исполнивший свое излюбленное смещение с фланга в центр.

После перерыва полтавчане, вообще, заиграли солидней – как и подобает третьей команде чемпионата. Им удалось наладить контроль над мячом, они завладели инициативой на центральном плацдарме, и, главное, в их действиях стало просматриваться больше остроты. Так что гол, забитый «Ворсклой» на 60-й минуте, выглядел вполне логично, хотя и не скажешь, что он так уж явно назревал.

Героем эпизода стал Кулач. После неудачного углового в исполнении ровенчан он стремительно разогнал атаку своей команды, выдав шикарную диагональ Ребенку справа налево. Он же ее и завершил, подобрав мяч и пробив из-под защитника после неудачной попытки Пердуты, не сумевшего замкнуть прострельную передачу.

Этот гол во многом предопределил ход встречи. Он заставил футболистов «Вереса» нервничать – они же были так близки к тому, чтобы повести в счете, а оказались в роли догоняющих. А ворскляне, наоборот, почувствовали себя уверенней и прибавили, создав вскоре еще два опаснейших момента. В первом случае после стандарта в исполнении Васина мяч попал в перекладину, во втором - после удара Ребенка - сэйв в свой актив записал… Каменюка, подстраховавший Бандуру на самой ленточке в левом от вратаря углу.

Ну а затем Сачко решил подсушить игру , выпустив на поле Скляра вместо Кулача. Вполне логичный и ожидаемый ход. В стиле наставника полтавчан. А если кому-то не понравилось, что в концовке «Ворскла» преимущественно играла на удержание счета, то, как говорится, смотрите на табло.

ВОРСКЛА - ВЕРЕС - 1:0 (0:0)

Гол: Кулач (60).

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Сапай, Чижов, Чеснаков, Шарпар, Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 78), Ребенок, Коломоец (Васин, 64).

Верес: Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Западня, Каленчук (Морозенко, 78), Карасюк, Кожанов (Габриэль, 85), Степанюк, Кулиш (Сергийчук, 64).

Предупреждения: Чеснаков (47), Кулач (60), Сапай (80) - Каленчук (30), Каменюка (74), Борзенко (76), Сергийчук (87).