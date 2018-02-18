"Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур. Футбол

В межсезонье «Ворскла» стала чемпионом по спаррингам, выиграв семь контрольных матчей из девяти.
 
В какой-то момент болельщики клуба даже начали высказывать опасения в соцсетях – мол, надо же приберечь голы для официальных матчей, а то ведь можно и оконфузится.
Фото "Ворскла" - "Верес" - 1:0. 20 тур
Фото: vorskla.com.ua
 
Сегодня можно констатировать - тревоги были излишними. Свой матч 20-го тура команда Василия Сачко выиграла. Хотя получилось это у нее не очень убедительно.
 
Дебют поединка на стадионе имени Алексея Бутовского сложился весьма неожиданно. Переживший внушительную кадровую перестройку «Верес» ( в команду пришло полтора десятка игроков и новый тренер - белорус Юрий Свирков) начал игру на редкость смело и агрессивно, сходу включив высокий темп. Как следствие - серия опасных моментов у ворот Шуста, которому пришлось включить все свое мастерство, чтобы отразить удары Кулиша и Степанюка.  
 
Естественно, такой сценарий хозяев не устраивал. Минуты к 15-й они подравняли игру, эпицентр которой переместился в центральную зону. Теперь обе команды пытались развивать позиционные атаки,  и обе не особо в этом преуспевали. Мешал, прежде всего, брак в передачах. Так что острота возникала только в двух случаях – после стандартов или если кто-то обрезался, а соперник успевал накатить в быстрой контратаке.
 
Как, к примеру, «Верес» на исходе трети игры – когда Степанюк нанес удар головой, а Шуст ухватил мяч своими ручищами в эффектном прыжке.  Или как «Ворскла» под занавес тайма, когда никто не сумел замкнуть прострел Кулача с правого фланга: Ребенок поторопился и проскочил мимо мяча, а Коломоец не успел.
 
Второй тайм начался с еще одного опасного выпада «Ворсклы» – Чесноков нанес обводящий удар метров с 17-ти, но не попал в цель. Вскоре аналогичным образом отметился Кобахидзе, исполнивший свое излюбленное смещение с фланга в центр.  
 
После перерыва полтавчане, вообще, заиграли солидней – как и подобает третьей команде чемпионата. Им удалось наладить контроль над мячом, они завладели инициативой на центральном плацдарме, и, главное, в их действиях стало просматриваться больше остроты. Так что гол, забитый «Ворсклой» на 60-й минуте, выглядел вполне логично, хотя и не скажешь, что он так уж явно назревал.
 
Героем эпизода стал Кулач. После неудачного углового в исполнении ровенчан он стремительно разогнал атаку своей команды, выдав шикарную диагональ Ребенку справа налево. Он же ее и завершил, подобрав мяч и пробив из-под защитника после неудачной попытки Пердуты, не сумевшего замкнуть прострельную передачу.   
 
Этот гол во многом предопределил ход встречи. Он заставил футболистов «Вереса» нервничать – они же были так близки к тому, чтобы повести в счете, а оказались в роли догоняющих. А ворскляне, наоборот, почувствовали себя уверенней и прибавили, создав вскоре еще два опаснейших момента. В первом случае после стандарта в исполнении Васина мяч попал в перекладину, во втором - после удара Ребенка - сэйв в свой актив записал… Каменюка, подстраховавший Бандуру на самой ленточке в левом от вратаря углу.
 
Ну а затем Сачко решил подсушить игру, выпустив на поле Скляра вместо Кулача. Вполне логичный и ожидаемый ход. В стиле наставника полтавчан. А если кому-то не понравилось, что в концовке «Ворскла» преимущественно играла на удержание счета, то, как говорится, смотрите на табло.
 
ВОРСКЛА - ВЕРЕС - 1:0 (0:0)
 
Гол: Кулач (60). 
 
Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Сапай, Чижов, Чеснаков, Шарпар, Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 78), Ребенок, Коломоец (Васин, 64). 
 
Верес: Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Западня, Каленчук (Морозенко, 78), Карасюк, Кожанов (Габриэль, 85), Степанюк, Кулиш (Сергийчук, 64). 
 
Предупреждения: Чеснаков (47), Кулач (60), Сапай (80) - Каленчук (30), Каменюка (74), Борзенко (76), Сергийчук (87).
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Защитник Ромы возвращается после серьезной травмы. ФутболЗащитник Ромы возвращается после серьезной травмы. Футбол
Эвертон по-прежнему следит за ФонсекойЭвертон по-прежнему следит за Фонсекой
Блок рекламы


Похожие новости
Йожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. ФутболЙожеф Сабо: Сталь одержала заслуженную победу. Футбол
Николай Костов: Не могу хвалить себя. ФутболНиколай Костов: Не могу хвалить себя. Футбол
Владимир Шаран: Это худшая игра Александрии. ФутболВладимир Шаран: Это худшая игра Александрии. Футбол
Степаненко: Трибуны гонят вперед. ФутболСтепаненко: Трибуны гонят вперед. Футбол
Бывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг братуБывший футболист Металлиста пожертвует свой костный мозг брату
Стротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. ФутболСтротман: В этом сезоне у Ромы осталась одна цель - Лига чемпионов. Футбол
Джермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. ФутболДжермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. Футбол
Серхио Агуэро и тренер Борнмута - лучшие в АПЛ по итогам января. ФутболСерхио Агуэро и тренер Борнмута - лучшие в АПЛ по итогам января. Футбол
Киоун: Противостояние ПСЖ и Реала еще не окончено. ФутболКиоун: Противостояние ПСЖ и Реала еще не окончено. Футбол
Демьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. ФутболДемьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости