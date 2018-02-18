Олимпиада 2018: у Польши первая медаль - золото

Польский летающий лыжник Камил Стох завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2018 в корейском Пхенчхане, победив в соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина.

В итоге Стох набрал в сумме за два прыжка 285,7 балла. Для польской команды это первая медаль на Играх-2018 и сразу - высшей пробы. Серебряная медаль по прыжкам на лыжах с большого трамплина у немца Андреаса Веллингера (282,3), а бронзовым призером стал норвежец Роберт Юханссон (275,3).

Ранее, сегодня, напомним, швейцарская фристайлистка Сара Хоффлин одержала победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в слоупстайле с результатом в 91,20 балла. Второй стала её соотечественница Матильда Гремо (88,00), третьей — британка Изабель Аткин (84,60).