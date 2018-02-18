Украина вступила в Ассоциацию балканских атлетических федераций
Украина стала 18-м членом Ассоциации балканских атлетических федераций (АБАФ). Это произошло во время очередного Конгресса Ассоциации, состоявшегося в Стамбуле, всего за несколько часов до старта Балканиады для мужчин и женщин.
Гостем конгресса, который вел лично президент АБАФ и вице-президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов, также стал глава ЕЛА Свен Арне Хансен.
"Украина, добро пожаловать в балканскую спортивную семью", - заявил Карамаринов после голосования.
Ukraine is the 18th member of Balkan Athletics. Congratulations, Ihor and warm welcome to the Balkan family! pic.twitter.com/KxqlMn792V
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