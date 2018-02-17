Джермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. Футбол

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо рассказал, что диета помогла ему в поддержании хорошей физической формы.

«В моём возрасте футболисты всегда ищут способ продлить свою карьеру, - приводит слова форварда Echo. - Я думал об этом и вдохновился идеей изменить свою диету. Поначалу было нелегко, особенно когда я приезжал к своей маме, потому что она всегда готовила мясо. Но сейчас всё нормально, я даже чувствую, что во мне ещё больше энергии, чем раньше.

Товарищи по команде относятся к моему выбору с уважением. Молодые игроки смотрят на меня и удивляются, как можно быть в такой форме в таком возрасте. Думаю, они и сами рассматривают возможность попробовать не есть мясо, и им стоит так поступить, потому что чем раньше ты это делаешь, тем лучше тебе будет после».

Добавим, что в текущем сезоне 35-летний нападающий провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге и забил 3 гола.


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