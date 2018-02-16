Роман Санжар: Может ли Олимпик доставить хлопоты Динамо? Я в это верю. Футбол

Главный тренер донецкого "Олимпика" Роман Санжар рассказал о подготовке к ближайшему матчу против киевского "Динамо".

- На турецких сборах многие тренеры специально приезжают на спарринги с участием коллег по премьер-лиге, чтобы изучить соперника получше. Вы тоже черпаете информацию таким образом?
- Нет, я не был ни на одной игре. Не видел смысла ездить. Дело в том, что сейчас нам предстоит сыграть с "Динамо", которое вело подготовку не в Турции, а в Испании. А после того, как возобновится чемпионат, у нас будет возможность видеть все игры как по телетрансляциям, так и в записи. Так что смысла специально изучать соперников во время турецких сборов не видел. К тому же, контрольные матчи не несут необходимой информации.

- Что известно вам о ближайшем сопернике - "Динамо", которое готовилось к весеннему отрезку сезона в испанской Марбелье?
- У каждой команды своя подготовка, и во время сборов киевляне решали свои задачи. "Динамо" есть "Динамо", потенциал его футболистов я хорошо знаю. Полагаю, что будет интересный и непростой матч.

- "Олимпик" не раз доставлял хлопоты "Динамо". Обновленному составу сделать это по силам?
- Я в это верю, но все покажет игра. Никто не знает, как она сложится. Наша команда только формируется. На сборах у нас что-то получалось, что-то нет. Но уверен, что и в новом сочетании игроков "Олимпик" способен добиваться побед, - подытожил Санжар.




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