Вице-президент Карпат призвал болельщиков помочь клубу: Футбол - это бизнес

В "Карпатах" ожидаются большие изменения. Менеджмент клуба взялся едва ли не за каждую структуру. Это скажется и на болельщиках, дал понять вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.

- Мне, как вице-президенту, важны две вещи. Во-первых, руководители должны честно выйти к людям и сказать, что футбол - это бизнес. В футболе надо хотеть и уметь зарабатывать деньги. Социальные проекты, любовь, патриотизм - это все о клубах, которых уже нет в УПЛ. Это бизнес, и надо признать, что мы хотим зарабатывать деньги.

Второй вопрос - надо честно сказать людям, что в современной Европе не существует билетов по 20 гривен и бесплатного футбола по телевизору. Мы не сможем показывать зрелищный футбол по бесплатным каналам и за 20-50 гривен за билет. Надо честно провести рекламную кампанию и объяснить людям, что сейчас им надо потерпеть и помочь клубам научиться зарабатывать деньги, - сказал Смалийчук каналу "Футбол 1".


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