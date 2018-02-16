Команда Williams презентовала свой новый болид

Британская команда Формулы-1 Williams представила болид на сезон-2018. Машина получила индекс FW-41. Ливрея болида, как и в прошлом году, преимущественно белого цвета, при этом его нижняя часть окрашена в черные цвета. Плюс, активно присутствуют неизбежные нежные тона генерального спонсора.





Эта машина стала первой, над которой полностью работал технический директор команды — Падди Лоу. В минувшем сезоне этот коллектив занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 83 очка. Тогда за команду выступали Лэнс Стролл и Фелипе Масса. В новом сезоне бразильца заменит дебютант Формулы-1 — россиянин Сергей Сироткин.