Бойко: Тренеры предупреждали, чтобы мы не садились глубоко назад. Футбол

Голкипер "Динамо" Денис Бойко поделился впечатлениями от игры в Афинах.

- Особых переживаний не было, ведь определённый опыт присутствует, он никуда не денется. Да, тяжело после такой длительной паузы, когда не чувствуешь этот ритм, но я рад и счастлив, что наконец-то вышел на футбольное поле в официальном матче, да ещё при заполненных трибунах и такой атмосфере. Это словно глоток свежего воздуха. Рад, что всё происходит именно так. Буду стараться в каждом матче и на каждой тренировке доказывать тренерам, что меня ещё рано списывать со счетов.

Что касается пропущенного мяча, то нужно соблюдать стопроцентную концентрацию до конца момента. Нам нужно будет сесть, посмотреть и разобрать эпизод, кто мог сыграть лучше и более правильно. Возможно, здесь и моя ошибка была. По горячим следам очень сложно сказать, кто прав, а кто виноват. Не будем ни на кого перекладывать вину. Сделаем выводы, будем двигаться дальше.

Возможно, мы подсели в конце. Тренеры предупреждали, чтобы мы не садились глубоко назад, поскольку АЕК играет дома, болельщики гонят команду вперёд. Тем более, они проигрывали после первого тайма. Наверное, не хватило силёнок, - сказал Бойко в интервью телеканалу "Футбол 2".