Артем Щедрый: Олимпик постарается отобрать очки у Динамо. Футбол

Новичок «Олимпика» рассказал о подписании контракта с донецким клубом, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо».

- Так случилось, что я разорвал контракт с «Александрией». Тут же появился вариант с «Олимпиком», Роман Санжар пригласил меня на сборы, предложил посмотреть, в каком я состоянии. Он знал, сколько я пропустил, большое ему спасибо, а также руководству клуба, что оказали мне доверие и дали шанс. Постараюсь его использовать, буду отдаваться в «Олимпике» максимально.

Мне нравится «Олимпик», здесь всегда был отличный коллектив, а руководит командой молодой, амбициозный тренер. Немаловажно, что Роман Санжар старается играть в хороший футбол, мы не бьем мяч куда попало, а больше играем низом. Я люблю такой стиль, мне по душе проект «Олимпик».

- Для тебя ведь «Олимпик» - не чужой клуб?



- Тем более, я в свое время занимался в академии «Олимпика». Не знаю, кто-то считает, что я воспитанник «Олимпика», кто-то говорит, что я воспитанник «Динамо». Мне приятно, что я пришел в команду, в которой делал первые шаги в футболе.

- Кто из заявивших о себе футболистов играл с тобой в академии?



- Заури Махарадзе, с которым мы с 12-ти лет знакомы, вместе шли по ступенькам академии. Кроме того, это Леонид Акулинин, который сейчас играет в «Карпатах», и еще несколько футболистов, выступающих на разных уровнях.

- К матчу с «Динамо» команда готова?



- Думаю, да. Два сбора позади. Зимой произошли серьезные перемены в составе команды, но для «Олимпика» это не новинка. Роману Санжару и его помощникам удавалось справиться с потерями ранее, уверен, и сейчас все получится. Постепенно все налаживается, появляется сыгранность, уверенность в своих силах.

- Что будет самым важным, решающим на финише первого этапа чемпионата?



- Многое определит первая неделя, за которую мы проведем по сути три матча. Важно будет отдать все силы и добиться победы во Львове, во втором тайме с «Карпатами». Мы постараемся отобрать очки у «Динамо» и обыграть «Сталь». От этих матчей зависит почти все в плане борьбы «Олимпика» за попадание в топ-6.

- Для тебя матч с «Динамо» - рядовой?



- У нас в Украине сотни футболистов, которые прошли академию «Динамо». Да, я играл в «дубле», во второй команде, это не чужой для меня клуб. Но я не скажу, что он чем-то будет отличаться, дополнительно мотивировать. Находить мотивацию на матч с «Динамо» будет каждый футболист, вне зависимости от того, играл он там или нет. Каждый хочет показать себя в противостоянии с грандом украинского футбола и отобрать у него очки. В прошлом году с «Зиркой» у нас получилось обыграть «Динамо» как раз после зимних сборов. Нет ничего невозможного, нужно выходить и отдавать все силы ради своей команды.