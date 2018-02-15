Артем Щедрый: Олимпик постарается отобрать очки у Динамо. Футбол

Новичок «Олимпика» рассказал о подписании контракта с донецким клубом, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо».

- Так случилось, что я разорвал контракт с «Александрией». Тут же появился вариант с «Олимпиком», Роман Санжар пригласил меня на сборы, предложил посмотреть, в каком я состоянии. Он знал, сколько я пропустил, большое ему спасибо, а также руководству клуба, что оказали мне доверие и дали шанс. Постараюсь его использовать, буду отдаваться в «Олимпике» максимально.

Мне нравится «Олимпик», здесь всегда был отличный коллектив, а руководит командой молодой, амбициозный тренер. Немаловажно, что Роман Санжар старается играть в хороший футбол, мы не бьем мяч куда попало, а больше играем низом. Я люблю такой стиль, мне по душе проект «Олимпик».

- Для тебя ведь «Олимпик» - не чужой клуб?

- Тем более, я в свое время занимался в академии «Олимпика». Не знаю, кто-то считает, что я воспитанник «Олимпика», кто-то говорит, что я воспитанник «Динамо». Мне приятно, что я пришел в команду, в которой делал первые шаги в футболе.

- Кто из заявивших о себе футболистов играл с тобой в академии?

- Заури Махарадзе, с которым мы с 12-ти лет знакомы, вместе шли по ступенькам академии. Кроме того, это Леонид Акулинин, который сейчас играет в «Карпатах», и еще несколько футболистов, выступающих на разных уровнях.

- К матчу с «Динамо» команда готова?

- Думаю, да. Два сбора позади. Зимой произошли серьезные перемены в составе команды, но для «Олимпика» это не новинка. Роману Санжару и его помощникам удавалось справиться с потерями ранее, уверен, и сейчас все получится. Постепенно все налаживается, появляется сыгранность, уверенность в своих силах.

- Что будет самым важным, решающим на финише первого этапа чемпионата?

- Многое определит первая неделя, за которую мы проведем по сути три матча. Важно будет отдать все силы и добиться победы во Львове, во втором тайме с «Карпатами». Мы постараемся отобрать очки у «Динамо» и обыграть «Сталь». От этих матчей зависит почти все в плане борьбы «Олимпика» за попадание в топ-6.

- Для тебя матч с «Динамо» - рядовой?

- У нас в Украине сотни футболистов, которые прошли академию «Динамо». Да, я играл в «дубле», во второй команде, это не чужой для меня клуб. Но я не скажу, что он чем-то будет отличаться, дополнительно мотивировать. Находить мотивацию на матч с «Динамо» будет каждый футболист, вне зависимости от того, играл он там или нет. Каждый хочет показать себя в противостоянии с грандом украинского футбола и отобрать у него очки. В прошлом году с «Зиркой» у нас получилось обыграть «Динамо» как раз после зимних сборов. Нет ничего невозможного, нужно выходить и отдавать все силы ради своей команды.


Terrikon со ссылкой на ФК "Олимпик"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. ФутболОрдабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Вторая Бундеслига: Кайзерслаутерн обыгрывает одного из лидеров, но все равно последнийВторая Бундеслига: Кайзерслаутерн обыгрывает одного из лидеров, но все равно последний
Блок рекламы


Похожие новости
Семин: Иногда футболисты делают чудесаСемин: Иногда футболисты делают чудеса
Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. ФутболХачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
Бойко: Тренеры предупреждали, чтобы мы не садились глубоко назад. ФутболБойко: Тренеры предупреждали, чтобы мы не садились глубоко назад. Футбол
Неожиданное равновесие. Лига Европы: АЕК - "Динамо" - 1:1Неожиданное равновесие. Лига Европы: АЕК - "Динамо" - 1:1
Болельщики Динамо задержаны в ГрецииБолельщики Динамо задержаны в Греции
Смалийчук: Олег Смалийчук не держится за должность в Карпатах. ФутболСмалийчук: Олег Смалийчук не держится за должность в Карпатах. Футбол
Унаи Эмери: Реал не контролировал игру, все решили мелочи. ФутболУнаи Эмери: Реал не контролировал игру, все решили мелочи. Футбол
Каррера: С Атлетиком нас ожидает очень нелегкий матч. ФутболКаррера: С Атлетиком нас ожидает очень нелегкий матч. Футбол
Сталь подписала контракт с бразильским защитником. ФутболСталь подписала контракт с бразильским защитником. Футбол
Эриксен: Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. ФутболЭриксен: Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости