Президент ПСЖ: Рефери помогал Реалу

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи остался недоволен работой судейской бригады во главе с Джанлукой Рокки, которая обслуживала первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

- Результат несправедлив. Как по мне, то во втором тайме мы играли лучше, у нас были голевые моменты, но допустили слишком много ошибок. У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя его не было. Судейские оплошности обошлись нам очень дорого. Рефери помогал "Реалу".

Сейчас мы должны думать об ответном матче. Будем играть дома, на своём стадионе, при своих болельщиках. Думаю, у нас есть шансы пройти дальше. Сделаем всё, чтобы оказаться в четвертьфинале. "Реалу" придётся очень нелегко, - заявил катарский бизнесмен в интервью AS.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6-го марта.