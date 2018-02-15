Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
Норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал двукратным олимпийским чемпионом. В Пхенчхане 35-летнему горнолыжнику удалось завоевать "золото" в скоростном спуске. Спортсмен справился за 1 минуту и 40,25 секунд.
Свиндаль на 0,12 секунды опередил своего соотечественника Хьетиля Янсруда, позади остался и швейцарец Беат Фойц.
Отметим, что в 2010-м Свиндаль уже поднимался на вершину пьедестала, выиграв медаль высшей пробы в дисциплине супергигант. Кроме того, удачные выступления в Ванкувере принесли скандинаву "серебро" в скоростном спуске и "бронзу" в гигантском слаломе.
Олимпиада 2018Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск: 1. Аксель Свиндаль (Норвегия) 1:40.25 2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) 1:40.37 3. Беат Фойц (Франция) 1:40.43
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.02.2018 07:18
15.02.2018 07:19