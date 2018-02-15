Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал двукратным олимпийским чемпионом. В Пхенчхане 35-летнему горнолыжнику удалось завоевать "золото" в скоростном спуске. Спортсмен справился за 1 минуту и 40,25 секунд.

Свиндаль на 0,12 секунды опередил своего соотечественника Хьетиля Янсруда, позади остался и швейцарец Беат Фойц.

Отметим, что в 2010-м Свиндаль уже поднимался на вершину пьедестала, выиграв медаль высшей пробы в дисциплине супергигант. Кроме того, удачные выступления в Ванкувере принесли скандинаву "серебро" в скоростном спуске и "бронзу" в гигантском слаломе.

Олимпиада 2018

1. Аксель Свиндаль (Норвегия) 1:40.25 2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) 1:40.37 3. Беат Фойц (Франция) 1:40.43