Арум: Надеюсь, бой Ломаченко - Линарес пройдет 12 мая

Известный американский промоутер, владелец компании Top Rank, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко – Боб Арум – выразил надежду, что поединок его подопечного против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая.

По словам Арума, они уже достигли принципиального согласия с японскими промоутерами Линареса, и сейчас вице-президент Top Rank Карл Моретти ведет переговоры с американскими сопромоутерами Линареса компанией Golden Boy Promotions. Одним из серьезных препятствий является расписание телеканала НВО, с которым сотрудничает Golden Boy и который планирует 12 мая показать повтор второго поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Бой Ломаченко – Линарес собирается транслировать телеканал ESPN.

"У Golden Boy проблема с 12 мая, потому что в этот день они покажут повтор Головкин-Канело, — цитирует Арума Allboxing со ссылкой на Вoxingscene.com. — Но они могут изменить время трансляции. Возможно мы сумеем что-то сделать, чтобы они получили хорошую аудиторию, а мы показали бой Ломаченко-Линарес 12 мая. Эта дата очень важна для нас, так как этого хочет ESPN, потому что это как раз промежуток между играми НБА . Уверен в том, что Ломаченко лучше Линареса. Но украинец поднимается в весе. А Линарес — парень опытнейший и мастеровитый. Вопрос в том, как скажется на украинце лишний вес. Он ведь еще недавно боксировал в полулегком весе. Увидим. Но если отец Ломаченко дал добро, значит они знают на что идут".

Отметим, что другим вариантом для Top Rank является поединок Ломаченко против Рэя Бельтрана, который 16 февраля попытается завоевать вакантный титул WBO в легком весе в бою против Паулуса Мозеса. Белтран тоже работает с Top Rank, и этот поединок, в случае победы Белтрана, будет легче организовать.