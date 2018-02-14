Олимпиада 2018: Германия берет очередное золото

Немец Эрик Френцель выиграл золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по лыжному двоеборью на нормальном трамплине на Олимпийских играх, которые проходят в корейском Пхенчхане.

Сегодня Френцель, ставший пятым в прыжковой части соревнований, в десятикилометровой лыжной гонке пришел к финишу первым с результатом 24 минуты 51,4 секунды. Серебро досталось японцу Акито Ватабэ (отставание - 4,8 секунды), а бронза - австрийцу Лукасу Клапферу (+18,1).

Представители Украины не принимали участие в этом виде олимпийской программы. Ранее, напомним, женская индивидуальная гонка в биатлоне, запланированная на сегодня, была перенесена на завтра в связи с сильным ветром в Пхенчхане. Новое планируемое время старта - в четверг в 10:15.


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