Де Шильо и Бернардески рассчитывают на реванш

Защитник и полузащитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо и Федерико Бернардески прокомментировали официальному сайту УЕФА матч с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Знали, что матч будет трудным. "Тоттенхэм" - очень силен, особенно в полузащите и нападении. Считаю, мы допустили ошибку при счете 2:0. Мы стали слишком глубоко обороняться и отдали центр поля. Обидно, что упустили преимущество, но мы можем победить на "Уэмбли". Я в этом не сомневаюсь. Знаем, что впереди очередной сложный матч, но мы должны сохранять уверенность, и первые десять минут этой встречи обнадеживают", - резюмировал Де Шильо.

"Думаю, в целом мы хорошо сыграли, с правильным настроем и самоотдачей. Мы отлично начали матч, забили два мяча, но не смогли поддержать заданый темп. Жаль, ведь мы могли забить еще и заслуживали победы, но мы не теряем оптимизма перед ответной встречей. Знаем, что можем победить на Уэмбли", - сказал Федерико Бернардески.


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