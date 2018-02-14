Гвардиола: еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию. Футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после разгрома "Базеля" (0:4) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов пребывал в отличном расположении духа.

"Если не считать Менди и Габриэла, которые скоро вернутся в строй, у нас сейчас почти вся команда в строю, в каждом из турниров мы можем использовать всех имеющихся у нас футболистов, - приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА. - На календаре еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию в премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. Мы почти в четвертьфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка английской лиги. А в следующий понедельник можем шагнуть и в четвертьфинал Кубка Англии".

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала.

"Базель" - "Манчестер Сити" - 0:4 (0:3)

Голы: Гюндоган, 14 (0:1); Силва Б., 18 (0:2); Агуэро, 23 (0:3); Гюндоган, 53 (0:4)


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