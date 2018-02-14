Sky и BT купили 80% трансляций матчей Английской Премьер-Лиги за 4.464 млрд фунтов. Футбол
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Английская Премьер-Лига за астрономические 4,464 млрд фунтов продала 80-процентный пакет прав на телетрансляцию своих матчей на сезоны 2019-2021.
При этом компания спутникового телевидения British Sky Broadcasting, в которую входит бренд спортивных телеканалов в Великобритании и Ирландии Sky Sports получила право показать в прямом эфире 128 матчей (четыре пакета).
Еще один пакет, состоящий из 32-х матчей, приобрела телекомпания ВТ.
Как уточняет ВВС, еще два пакета, в который будут входить показы в прямом эфире 40 матчей, пока не проданы.
Добавим, что одним из главных претендентов на оставшиеся два пакета считается гигант диджитал-индустрии Amazon.
Напомним, за предыдущую сделку по приобретению 100-процентного пакета прав на аналогичный 3-летний период, две вышеупомянутые телекомпании выложили Премьер-Лиге 5.14 млрд. фунтов.
Ожидаем очередного рекорда.
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