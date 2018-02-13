РоSSийских болельщиков выгнали со стадиона за флаг с Лениным на Играх

В Южной Корее коммунистическая идеология запрещена на государственном уровне.

На Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане в ходе лыжных соревнований на трибунах у роSSийских болельщиков сотрудники безопасности стадиона попытались отобрать флаги СССР и знамя с изображением основателя этого государства Владимира Ленина.

Как сообщает Газета.RU, волонтерам не удалось убедить россиян сложить флаги. Тогда на помощь пришли секьюрити, а за ними - полиция.

Фото: gazeta.ru

"Среди корейцев начался настоящий переполох: они размахивали руками, жестами пытались прекратить съемку развивавшегося инцидента на видео, постоянно кому-то звонили и приговаривали: "Ленин, Ленин, Ленин!"", - говорится в сообщении.

Как объяснили спецкору издания местные волонтеры, в Южной Корее не признают коммунистическую идеологию и крайне болезненно реагируют на демонстрацию символики соответствующего толка. Существует запрет на государственном уровне.

"РоSSиянам удалось избежать серьезных проблем по двум причинам. Во-первых, организаторам не нужен был лишний скандал во время Олимпиады. Во-вторых, на проступки иностранцев корейцы зачастую смотрят сквозь пальцы, предпочитая не накалять обстановку", - резюмирует издание.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную РоSSии от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за допинга, позволив выступать роSSийским спортсменам, которые не замешанные в употреблении допинга под нейтральным флагом. Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг.

Позже МОК запретил исполнение национального гимна страны и участие роSSийской делегации в церемонии открытия.

Спортсменам также запрещено использовать роSSийскую символику.