Рефери из Новой Каховки рассказала о своем нахождении в плену у роSSийских оккупантов

Украинская судья Ирина Петрова рассказала о своем нахождении в плену у роSSийских оккупантов

"Я – клаустрофоб, для меня сидеть в замкнутом пространстве – это очень большой стресс. Меня пугали, что могут дать от 3-15 суток до 10 лет или даже больше. Во-первых, это потому, что мы отказались судить их футбольные матчи, а второе – я отстаивала позицию нашей страны. Я была и есть за Украину. Девятого мая я вышла в голубовато-желтой майке с флагом. Наверное, без футбола мне не хватало адреналина, хотелось как-то показать.

Было очень страшно. Выходишь из дома и не понимаешь, что может быть. Ты удаляешь все смс и фото, потому что боишься, что кто-нибудь придет к тебе и посмотрит какую-то информацию. Но я такой человек, что ничего не удаляю. Что у меня было с начала войны, то у меня осталось. Возможно, это произошло потому, что они что-то у меня нашли.

Сейчас в Новой Каховке остались, по-видимому, единицы патриотов, но они молчат, знают, как это может закончиться. Я очень волнуюсь за свой город. Сейчас там много коллаборантов, которые перешли на их сторону. Я надеюсь только на лучшее, верю в нашу силу, победу и ВСУ. Это может быть не так быстро, это может быть через месяц, два, три, четыре, но я знаю, что все это будет Украина, потому что нас никто не оставит", – рассказала Петрова в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.