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2022-05-10
Украинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в Испании
Украинец провел дебютный матч в Ла Лиге.
Лунин выступает за "Реал" с 2018-го года© Real Madrid
Украинский вратарь Андрей Лунин подвергся оскорблениям болельщиков во время дебютного матча за мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании.
Во время разминки игроков фанат "Атлетико" с мегафоном обращался к Лунину со словами "Ты здесь играешь, пока твоя страна плачет".
По информации Marca, фаната мало кто поддержал на трибуне, а многие даже стали освистывать мужчину, осуждая его слова в адрес украинца.
Напомним, 23-летний футболист провел полный матч против "Атлетико" на "Ванда Метрополитано", однако пропустил один мяч и его команда потерпела минимальное поражение.
Украинец стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года. Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
Алексей Леоничев, ZN.ua