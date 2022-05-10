Украинский голкипер "Реала" подвергся оскорблениям болельщиков в Испании

Украинец провел дебютный матч в Ла Лиге.

Украинский голкипер
Лунин выступает за "Реал" с 2018-го года
© Real Madrid

Украинский вратарь Андрей Лунин подвергся оскорблениям болельщиков во время дебютного матча за мадридский "Реал" в рамках чемпионата Испании.

Во время разминки игроков фанат "Атлетико" с мегафоном обращался к Лунину со словами "Ты здесь играешь, пока твоя страна плачет".

По информации Marca, фаната мало кто поддержал на трибуне, а многие даже стали освистывать мужчину, осуждая его слова в адрес украинца.

Напомним, 23-летний футболист провел полный матч против "Атлетико" на "Ванда Метрополитано", однако пропустил один мяч и его команда потерпела минимальное поражение.

Украинец стал игроком "Реала" еще в июле 2018 года. Голкипер на правах аренды выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".


Алексей Леоничев, ZN.ua

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