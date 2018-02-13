Виталий Вернидуб: благодарны Григорчуку. Футбол

Защитник азербайджанского футбольного клуба "Габала" Виталий Вернидуб прокомментировал решение главного тренера команды Романа Григорчука относительно семей игроков на сборах в Анталье (Турция).

"Благодарны тренеру за то, что позволил приехать на сборы с семьей. Игры с сыном помогают восстановиться лучше любых массажей и бассейнов", - сказал он, передает azerisport.com.

Ранее, напомним, Виталий Вернидуб, рассказывая о зимних сборах и потенциале азербайджанской команды, заявил, что они могут побороться за победу в чемпионате. "Этим составом мы можем бороться за чемпионство. У нас все футболисты хорошие. За счет правильной подготовки можно решать поставленные задачи", - сказал, в частности, он.


Terrikon со ссылкой на azerisport.com


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