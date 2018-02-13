Юпп Хайнкес рад возвращению Тьяго. Футбол

Несмотря на выходной, трое "баварцев" отработали на тренировочной базе, отмечает клубная пресс-служба.

"Я думаю над тем, чтобы в следующую субботу в матче с "Вольфсбургом" выпустить Тьяго в стартовом составе", - заявил Юпп Хайнкес на прошлой неделе перед игрой с "Шальке". Такая перспектива настолько окрылила испанца, что в выходной день он приехал на Зэбенерштрассе, чтобы дополнительно потренироваться. В конце ноября прошлого года полузащитник в матче с "Андерлехтом" получил частичный разрыв мышцы верхней поверхности бедра, но уже полностью восстановился и несколько недель тренируется вместе с командой.

Компанию Тьяго составил Кингсли Коман. У француза с формой все в порядке, но он решил, что не стоит в погожий денек сидеть дома и тоже приехал на Зэбенерштрассе.

Под присмотром ассистента главного тренера Петера Херманна оба футболиста выполнили несколько упражнений с мячом. Вскоре к группе присоединился Кристиан Фрюхтль, который до этого работал по индивидуальной программе с тренером вратарей Тони Тапаловичем. Так что Тьяго и Коман смогли хорошенько проверить молодого голкипера.

"Замечательно, что футболист такого высокого уровня снова в строю", - не скрывал своей радости по поводу возвращения Тьяго Юпп Хайнкес. Так что в субботу ждем возвращения в большой футбол!