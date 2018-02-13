Давид Алаба: Я невероятно горд. Футбол

Защитнику "Баварии" Давиду Алабе было всего 16 лет, когда он покинул свою родину и переехал в Мюнхен, чтобы воплотить свою мечту и стать профессиональным футболистом, отмечает клубная пресс-служба. Впереди были непростые годы и много тяжелой работы. Но в итоге все старания окупились. Пройдя все уровни юниорских и молодежных команд австриец пробился в главную команду "Баварии".

В прошлую субботу Алаба добился впечатляющего достижения: матч с "Шальке" стал для него 200-м в Бундеслиге. И это в 25 лет! Таким образом Алаба стал самым молодым иностранным футболистом в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки. "Когда я провел свой первый матч, о таком, конечно, даже и не мог мечтать. Я невероятно горд. Для меня большая честь провести за этот клуб столько матчей", - сказал сам юбиляр.


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