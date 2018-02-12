Моуринью: Продавать Де Хеа в Реал не имеет смысла. Футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил возможность продажи голкипера команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал", заявив, что эта сделка не имеет смысла.

Испанская пресса давно связывает вратаря с переходом в составе клубного чемпиона Европы, а в августе 2015-го года Де Хеа едва не оказался в Мадриде.

"Как вы думаете, будет ли клуб, который пытается привлечь лучших игроков, продавать своих лучших футболистов? - возразил Моуринью, когда его спросили о потенциальной заинтересованности Мадрида в новом вратаре. - Это не имеет никакого смысла. Если вы хотите держать уровень, нужно привлекать лучших. Мы сделали это с Санчесом, Матичем, Погба и другими. Никто не отпустит ведущих игроков из клуба".

Как известно, действующий контракт Де Хеа на "Олд Траффорд" действителен до июня 2019 года, однако уже сейчас манкунианцы работают над новым соглашением с вратарем до 2023-го года.


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