Андрей Павелко: В Лозанне рассматривается дело о безопасности всей Украины. Футбол

Во время визита в США глава Бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко общался с журналистами, которые представляли украинские и местные СМИ . В разговоре с народным депутатом, который является и президентом Федерации футбола Украины, зашла речь и о "мариупольском деле". Напомним, что сегодня, 12 февраля, Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне рассматривает иск киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ засчитать столичному клубу техническое поражение за неявку в Мариуполь на матч чемпионата Украины.

- Так называемое "мариупольское дело" это не просто иск клуба к национальной федерации на решение, которое было принято соответствующими комитетами федерации и Исполкомом ФФУ с соблюдением всех регламентных норм и юридических документов, — сказал Андрей Павелко. – Это дело о безопасности всего украинского футбола, всей Украины. Дело о том, можно ли вообще сейчас играть в футбол в нашей стране. Дело о равноправии болельщиков смотреть игру своей команды в родном городе.

Я, как президент федерации, как гражданин Украины, считаю, что все жители нашей страны должны находиться в равных условиях. Мы не могли пойти на уступки одной команде, да еще грубо нарушив Регламент, который был утвержден перед началом чемпионата всеми участниками. Если бы мы так поступили, это могло спровоцировать неконтролируемую ситуацию. Я, как президент ФФУ, до последнего делал все, что в моих силах и компетенции, чтобы матч с участием "Динамо" в Мариуполе состоялся. Но сейчас, когда дело дошло до международного суда, я не могу остаться в стороне. Поэтому я буду принимать участие в заседании. Чтобы, как непосредственный участник переговорного процесса, помочь суду принять справедливое решение.