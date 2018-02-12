Олимпиада 2018: Дальмайер берет второе золото, Вита Семеренко - в топ-20 пасьюта

Лаура Дальмайер продолжает собирать "золото" Пхенчхана. Буквально позавчера немецкая биатлонистка была первой в спринтерской гонке, а сегодня оформила статус двукратной олимпийской чемпионки - выиграла гонку преследования.

Ей просто не было равных - к финишу пришла с запасом в 29,4 сек. 24-летняя спортсменка допустила лишь один промах в лёжке. Та же Анастасия Кузьмина использовала четыре дополнительных патрона, однако сумела финишировать второй за счёт фантастического хода. Третье место досталось француженке Анаис Бескон.

Что касается представительниц Украины, то Вита Семеренко показала 18-й результат, Анастасия Меркушина расположилась на 46-й позиции в общем списке, а Валя Семеренко и вовсе пропустила пасьют.