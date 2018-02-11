Марадона: Игуаин стоит в 10 раз больше, чем этот позорный Икарди. Футбол

Легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона снова злобно раскритиковал нападающего Мауро Икарди, заявив, что Гонсало Игуаин стоит в 10 раз больше, чем форвард "Интера".

"Если Лео Месси в хорошей форме, то он может сгладить все проблемы сборной Аргентины, - цитирует Марадону El Popular. - Реальная проблема сборной Аргентины заключается в том, что за Месси никого нет. Например, у нас нет полузащиты, заслуживающей внимания. Не обижайтесь, но кто мог вообразить, что такой игрок как Билья будет носить футболку сборной?

Соперники больше не боятся сегодняшнюю Аргентину. Помимо Месси люди потеряли уважение к футболке этой сборной".

Кроме того, Марадона вернулся к своей любимой теме оскорблений в адрес форварда "Интера" Мауро Икарди.

"Без тени сомнения, Карлос Тевес заслуживает того, чтобы сыграть на чемпионате мира. Лучше него никого нет. Мы собираем игроков по всему миру по крупицам, чтобы набрать команду. Игуаин заслуживает возможности сыграть на чемпионате мира, поскольку он стоит в 10 раз больше, чем этот позорный Икарди".