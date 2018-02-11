Кейн: Безумие, что матч с Арсеналом закончился со счетом 1:0. Футбол
Лидер атак "Тоттенхэма" Гарри Кейн уверен, что зрители, пришедшие вчера на "Уэмбли", были вправе рассчитывать на более результативный футбол. Напомним, "шпоры" одержали минимальную победу в лондонском дерби, а единственный гол был забит Кейном в начале второго тайма.
- Это была отличная игра. Мы здорово выступили, особенно во втором тайме, когда счёт стал 1:0. Безумие, что матч закончился всего-то с таким счетом, но мы принимаем это. В больших матчах обычно нужен лишь один гол, после чего появляется больше пространства, возникает масса моментов. Это и произошло, но мы должны были лучше подойти к реализации своих моментов, - заявил форвард в интервью клубной пресс-службе.
Отметим, что Кейн принял участие в 26 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 23 точных удара и 1 результативную передачу.
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