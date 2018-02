После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол

Чемпион "Ювентус" победил "Фиорентину" на негостеприимном "Артемио Франки" в стартовом матче 24-го тура, и вернулся на вершину турнирной таблицы Серии А, пока временно. Победу туринскому гранду принес Федерико Бернардески отлично исполненным штрафным ударом на 56-й минуте, а Гонсало Игуаин своим дежурным голом за пять минут до конца подвел итог встречи - 2:0.

Вполне логично игра началась с давления хозяев, которые пытались взломать стройную оборону "Ювентуса", однако до опасных моментов не доходило. Хотя на 18-й минуте "Фиорентина" получила право на пенальти, когда мяч попал в руку или грудь Джорджио Кьеллини. Ситуация была довольно спорной, поэтому арбитр Марко Гвидо все же решил проконсультироваться с системой VAR хотя сначала он показал на "точку", а затем все же отменил свое решение. Таким образом, рефери не испортил юбилей легендарного голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона, который сыграл пятисотый матч в футболке "Ювентуса" в Серии А и Серии В.

Игра продолжила держать в напряжении, но до перерыва без обошлось без забитых мячей. "Ювентус" вышел вперед на 56-й минуте. Федерико Бернардески заработал штрафной удар недалеко от угла штрафной площади. И сам пострадавший классно исполнил стандарт, послав мяч в обвод "стенки" в дальний нижний угол своей бывшей команды. На 71-й минуте Буффон спас "Ювентус", отразив ногой удар в упор от Кьезы. Чуть позже Бадель попытался удивить Буффона ударом с линии штрафной площади, но мяч после рикошета прошел мимо ворот. За пять минут до конца матча Гонсало Игуаин от центрального круга легко и непринужденно убежал один на один с вратарем, не оставив тому шансов - 2:0.

С этой победой "Ювентус" набрал 62 очка и на два балла опережает "Наполи", который в субботу вечером принимает "Лацио" и, не исключено, что сможет сохранить лидерство после этого тура.