После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол

Чемпион "Ювентус" победил "Фиорентину" на негостеприимном "Артемио Франки" в стартовом матче 24-го тура, и вернулся на вершину турнирной таблицы Серии А, пока временно. Победу туринскому гранду принес Федерико Бернардески отлично исполненным штрафным ударом на 56-й минуте, а Гонсало Игуаин своим дежурным голом за пять минут до конца подвел итог встречи - 2:0.

Вполне логично игра началась с давления хозяев, которые пытались взломать стройную оборону "Ювентуса", однако до опасных моментов не доходило. Хотя на 18-й минуте "Фиорентина" получила право на пенальти, когда мяч попал в руку или грудь Джорджио Кьеллини. Ситуация была довольно спорной, поэтому арбитр Марко Гвидо все же решил проконсультироваться с системой VAR хотя сначала он показал на "точку", а затем все же отменил свое решение. Таким образом, рефери не испортил юбилей легендарного голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона, который сыграл пятисотый матч в футболке "Ювентуса" в Серии А и Серии В.

Игра продолжила держать в напряжении, но до перерыва без обошлось без забитых мячей. "Ювентус" вышел вперед на 56-й минуте. Федерико Бернардески заработал штрафной удар недалеко от угла штрафной площади. И сам пострадавший классно исполнил стандарт, послав мяч в обвод "стенки" в дальний нижний угол своей бывшей команды. На 71-й минуте Буффон спас "Ювентус", отразив ногой удар в упор от Кьезы. Чуть позже Бадель попытался удивить Буффона ударом с линии штрафной площади, но мяч после рикошета прошел мимо ворот. За пять минут до конца матча Гонсало Игуаин от центрального круга легко и непринужденно убежал один на один с вратарем, не оставив тому шансов - 2:0.

С этой победой "Ювентус" набрал 62 очка и на два балла опережает "Наполи", который в субботу вечером принимает "Лацио" и, не исключено, что сможет сохранить лидерство после этого тура.

500 - Gianluigi Buffon will play tonight his 500th league game for Juventus. Legend. #FiorentinaJuve pic.twitter.com/tpTctDKGap

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 9 февраля 2018 г.

2017-18, Чемпионат Италии. 2-й круг. 24-й тур.

"Фиорентина" - "Ювентус" 0:2 (0:0)

Голы: Бернардески, 56 (0:1); Игуаин, 86 (0:2)

"Фиорентина": Спортьелло; Астори; Песселья; Бираги К.; Миленкович; Кьеза Ф.; Жиль Диаш (Теро, 68); Верету; Бенасси (Эйсерик, 79); Бадель; Симеоне

"Ювентус": Буффон; Алекс Сандро; Бенатиа; Лихтштайнер (Барцальи, 60); Кьеллини; Маркизио (Дуглас Коста, 66); Хедира; Пьянич; Бернардески (Бентанкур, 78); Манджукич; Игуаин

Предупреждения: Жиль Диаш, 37; Верету, 67; Теро, 84; Бираги К., 89 - Лихтштайнер, 24; Алекс Сандро, 39; Бенатиа, 94




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