Манчестер Юнайтед из-за Трампа потерял рекордные 50 миллионов фунтов. Футбол

"Манчестер Юнайтед" объявил о потере 50 миллионов фунтов стерлингов в США после того, как президент Дональд Трамп снизил корпоративный налог с 35 до 21 процента, чтобы улучшить американскую экономику.

Это автоматически уменьшило стоимость услуг, связанных с "Манчестер Юнайтед", принадлежащих семье Глейзер, что отразилось в финансовом отчете клуба как убыток за период с июня по декабрь прошлого года. Это самая большие потери "Юнайтед" с 2010 года. Однако нет никаких оснований для паники.

"Это изменение ставки налога, которое напрямую не влияет на финансы и средства, доступные клубу. Долгосрочное снижение налогов - хорошая новость для нас, но это стало убытком за этот период. Ничто не меняется в отношении финансовых правил честной игры или текущим событиям в клубе", - заявил главный финансовый директор клуба Клифф Бэти.

Несмотря на этот убыток в 2017 году, общая прибыль клуба составила между 575 и 585 миллионами фунтов, что является рекордным для футбольных клубов, а трансфер Алексиса Санчеса принес новый рекорд по продажам именных футболок.