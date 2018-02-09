Манчестер Юнайтед из-за Трампа потерял рекордные 50 миллионов фунтов. Футбол

"Манчестер Юнайтед" объявил о потере 50 миллионов фунтов стерлингов в США после того, как президент Дональд Трамп снизил корпоративный налог с 35 до 21 процента, чтобы улучшить американскую экономику.

Это автоматически уменьшило стоимость услуг, связанных с "Манчестер Юнайтед", принадлежащих семье Глейзер, что отразилось в финансовом отчете клуба как убыток за период с июня по декабрь прошлого года. Это самая большие потери "Юнайтед" с 2010 года. Однако нет никаких оснований для паники.

"Это изменение ставки налога, которое напрямую не влияет на финансы и средства, доступные клубу. Долгосрочное снижение налогов - хорошая новость для нас, но это стало убытком за этот период. Ничто не меняется в отношении финансовых правил честной игры или текущим событиям в клубе", - заявил главный финансовый директор клуба Клифф Бэти.

Несмотря на этот убыток в 2017 году, общая прибыль клуба составила между 575 и 585 миллионами фунтов, что является рекордным для футбольных клубов, а трансфер Алексиса Санчеса принес новый рекорд по продажам именных футболок.

"Приход Алексиса в три раза увеличил продажи футболок и взорвал социальные сети. Сообщение в Instagram, где мы объявили о его приходе, собрал более двух миллионов лайков, а пост в Facebook и Twitter немногим меньше. Трансфер Санчеса вызвал на 75 процентов больше действий в социальных сетях, чем переход Неймара в ПСЖ", - отметил вице-президент клуба Эд Вудворд.


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