Президент Стали оспорит дисквалификацию: Вопрос не в штрафе, а в отношении. Футбол

Президента "Стали" Вардана Исраеляна условно дисквалифицирован КДК ФФУ на три месяца. Причиной стала перепалка в подтрибунном помещении с арбитром по итогам матча с "Зиркой". Сам Исраелян с таким вердиктом не согласен и собирается его опротестовать.

- Это отдельная тема, которая меня рассердила. Чтобы принимать такие решения, нужно заслушать другую сторону. Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют. У меня был единственный вопрос к господину Кутакову - почему он удалил Костова? Если я не имею права задавать такие вопросы судьям или официальным лицам, тогда о чем мы говорим. Надо еще выяснить, за что дисквалификация, - сказал Исраелян каналу "Футбол 1".

- Дискуссия была на повышенных тонах?

- Может, и на повышенных. Если я кого-то обидел своим поведением, то могу извиниться. Но я задал адекватный вопрос насчет удаления Костова. К Кутакову у меня были претензии еще по игре с "Вересом". Видимо, у него остались какие-то обиды.

- Как вы будете действовать дальше?

- Подали апелляцию. Во-первых, нужна расширенная информация, почему такое наказание. Там же не объясняется. Хочу узнать, почему меня хотят дисквалифицировать. Вопрос не в штрафе, вопрос в отношении.