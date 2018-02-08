Увольнение Конте обойдется Челси в 30 миллионов евро

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не спешит принимать решение о расставании с главным тренером команды Антонио Конте. Дело в том, что досрочное прекращение сотрудничества влетит "синим" в копеечку.

По информации Sport.es, в случае увольнения итальянскому специалисту полагается солидная компенсация. Речь идёт о сумме в 30 миллионов евро.

Вероятнее всего, Антонио Конте пока что останется на тренерском мостике и получит шанс исправить сложившуюся ситуацию. Напомним, действующий чемпион страны получил две звонкие оплеухи, уступив "Борнмуту" (0:3) и "Уотфорду" (1:4). "Челси" занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 19 очков.