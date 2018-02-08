Шовковский встретился со студентами. Футбол
В среду, 7 февраля в актовом зале Оптико-механического колледжа Киевского национального университета им. Т. Шевченко состоялась интересная встреча. В гости к студентам приехал бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский.
Мероприятие, организованное Оптико-механическим колледжем КНУ им. Шевченко, общественной организацией «Ветераны ФК «Динамо» Киев» при поддержке футбольного клуба «Динамо» Киев, состоялся в рамках проекта «Встреча с Легендой».
В течение почти двух часов Александр Шовковский общался со студентами различных специальностей (журналистики и технических - оптики, программирования) на различные темы и ответил на более двух десятков вопросов аудитории.
После завершения общения активные участники получили от Александра подарки, а все желающие - возможность сфотографироваться со своим кумиром.
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