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Черноморец проиграл Пирину. Футбол ФК "Черноморец" провел контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Одесситы уступили болгарскому "Пирину". 8 февраля 2018 года. Сиде (Турция). Стадион отеля «Старлайт». Арбитры — Хасан Осал, Атил Акман, Себахаттин Тосун (Турция). "Черноморец" - "Пирин" - 0:1 (0:1)

Гол: Конор (32). "Черноморец": Новак, Мартыненко, Жунич, Зубейко, Бобко (капитан), Татарков, Чорний, футболист на просмотре (Семенив, 46), Третьяков (Хамелюк, 69), Гути, Сильвио. Тренер — Константин Фролов. «Пирин» (стартовый состав): Георгиев (капитан), Башлиев, Ничев, Митев, Попев, Благов, Костадинов, Конор, Реня, Суда, Кирилов. Запасные: Костов, Топузов, Паланков, Траянов, Каталин, Колев, Христов. Тренер — Милен Радуканов.

Terrikon со ссылкой на ФК " Черноморец"

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