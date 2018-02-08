Черноморец проиграл Пирину. Футбол
ФК "Черноморец" провел контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Одесситы уступили болгарскому "Пирину".
8 февраля 2018 года. Сиде (Турция). Стадион отеля «Старлайт».
Арбитры — Хасан Осал, Атил Акман, Себахаттин Тосун (Турция).
"Черноморец" - "Пирин" - 0:1 (0:1)
Гол: Конор (32).
"Черноморец": Новак, Мартыненко, Жунич, Зубейко, Бобко (капитан), Татарков, Чорний, футболист на просмотре (Семенив, 46), Третьяков (Хамелюк, 69), Гути, Сильвио.
Тренер — Константин Фролов.
«Пирин» (стартовый состав): Георгиев (капитан), Башлиев, Ничев, Митев, Попев, Благов, Костадинов, Конор, Реня, Суда, Кирилов.
Запасные: Костов, Топузов, Паланков, Траянов, Каталин, Колев, Христов.
Тренер — Милен Радуканов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.02.2018 15:20
08.02.2018 15:20