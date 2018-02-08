Черноморец проиграл Пирину. Футбол

ФК "Черноморец" провел контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Одесситы уступили болгарскому "Пирину".

8 февраля 2018 года. Сиде (Турция). Стадион отеля «Старлайт».

Арбитры — Хасан Осал, Атил Акман, Себахаттин Тосун (Турция).

"Черноморец" - "Пирин" - 0:1 (0:1)
Гол: Конор (32).

"Черноморец": Новак, Мартыненко, Жунич, Зубейко, Бобко (капитан), Татарков, Чорний, футболист на просмотре (Семенив, 46), Третьяков (Хамелюк, 69), Гути, Сильвио.

Тренер — Константин Фролов.

«Пирин» (стартовый состав): Георгиев (капитан), Башлиев, Ничев, Митев, Попев, Благов, Костадинов, Конор, Реня, Суда, Кирилов.

Запасные: Костов, Топузов, Паланков, Траянов, Каталин, Колев, Христов.

Тренер — Милен Радуканов.


Terrikon со ссылкой на ФК " Черноморец"


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