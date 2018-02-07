ФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко. Футбол

Клубы Премьер-лиги будут играть на "Стадионе имени Владимира Бойко".

Фото: http://fcmariupol.com/

Футбольный клуб "Мариуполь" переименовал свой стадион "Ильичевец" в "Стадион имени Владимира Бойко" в честь бывшего президента клуба и Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимира Бойко, который умер в июне 2015 года.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Стадион "Мариуполя" был построен в 1956 году и первоначально назывался "Новатор". В 2001 году был реконструирован за средства Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вместимость – 12 680 зрителей.