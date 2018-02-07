ФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко. Футбол

Клубы Премьер-лиги будут играть на "Стадионе имени Владимира Бойко".

ФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко
Фото: http://fcmariupol.com/

Футбольный клуб "Мариуполь" переименовал свой стадион "Ильичевец" в "Стадион имени Владимира Бойко" в честь бывшего президента клуба и Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимира Бойко, который умер в июне 2015 года.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Стадион "Мариуполя" был построен в 1956 году и первоначально назывался "Новатор". В 2001 году был реконструирован за средства Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вместимость – 12 680 зрителей.

В 2004 году на стадионе проходили матчи Кубка УЕФА, а летом 2009 года - юниорского чемпионата Европы по футболу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Формула-1 полностью избавляется от девушекФормула-1 полностью избавляется от девушек
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
Блок рекламы


Похожие новости
Ассоциация профессиональных футболистов решила помочь Марезу и ЛестеруАссоциация профессиональных футболистов решила помочь Марезу и Лестеру
Экс-нападающий сборной Сенегала намерен стать президентом. ФутболЭкс-нападающий сборной Сенегала намерен стать президентом. Футбол
Зенит интересуется экс-полузащитником Шахтера. ФутболЗенит интересуется экс-полузащитником Шахтера. Футбол
Кейруш может возглавить сборную Узбекистана. ФутболКейруш может возглавить сборную Узбекистана. Футбол
Мбаппе: У Роналду нет спада. ФутболМбаппе: У Роналду нет спада. Футбол
Коутиньо: Месси с каждым днем становится все лучше. ФутболКоутиньо: Месси с каждым днем становится все лучше. Футбол
Зубейко: Выходим на финишную прямую. ФутболЗубейко: Выходим на финишную прямую. Футбол
Шахтер отпустил Качарабу в аренду. ФутболШахтер отпустил Качарабу в аренду. Футбол
Юпп Хайнкес: Никогда не стоит недооценивать Реал. ФутболЮпп Хайнкес: Никогда не стоит недооценивать Реал. Футбол
Шахтер ждет от Манчестер Сити минимум 70 миллионов евро за Фреда. ФутболШахтер ждет от Манчестер Сити минимум 70 миллионов евро за Фреда. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости