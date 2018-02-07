ФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко. Футбол
Клубы Премьер-лиги будут играть на "Стадионе имени Владимира Бойко".
Футбольный клуб "Мариуполь" переименовал свой стадион "Ильичевец" в "Стадион имени Владимира Бойко" в честь бывшего президента клуба и Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимира Бойко, который умер в июне 2015 года.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Стадион "Мариуполя" был построен в 1956 году и первоначально назывался "Новатор". В 2001 году был реконструирован за средства Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Вместимость – 12 680 зрителей.
В 2004 году на стадионе проходили матчи Кубка УЕФА, а летом 2009 года - юниорского чемпионата Европы по футболу.
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