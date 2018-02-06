Сборная Украины по футзалу вылетела с Евро-2018, уступив Испании с минимальным счетом
В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана.
В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила сборной Испании. Игра в Любляне завершилась со счетом 1:0 в пользу победителя Группы D.
Ранее испанцы в группе сыграли вничью с французами (4:4) и со скрипом обыграли сборную Азербайджана (1:0).
Подопечные Александра Косенко в стартовом матче обыграли румын (3:2) и проиграли сборной Португалии (3:5).
В матче с Украиной высокий уровень испанцев выразился в постоянном владении мячом, отмечает 112 Украина. Но в защите украинцы играли практически безукоризненно. Тем не менее, испанцам удалось отличиться. Пола красиво подкрутил мяч издали в правую "девятку".
Во втором тайме украинцы добавили в агрессии, что заставило испанцев немного понервничать. Но атаки подопечных Косенко результатов не принесли.
Таким образом, сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана. Также в четверг, 8 февраля, сборная РоSSии встретится со сборной Португалии.
Финальный поединок, а также встреча за третье место запланированы на субботу, 10 февраля.
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06.02.2018 22:32