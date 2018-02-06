Сборная Украины по футзалу вылетела с Евро-2018, уступив Испании с минимальным счетом

В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана.

Сборная Украины по футзалу вылетела с Евро-2018, уступив Испании с минимальным счетом
Фото: uefa.com

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила сборной Испании. Игра в Любляне завершилась со счетом 1:0 в пользу победителя Группы D.

Ранее испанцы в группе сыграли вничью с французами (4:4) и со скрипом обыграли сборную Азербайджана (1:0).

Подопечные Александра Косенко в стартовом матче обыграли румын (3:2) и проиграли сборной Португалии (3:5).

В матче с Украиной высокий уровень испанцев выразился в постоянном владении мячом, отмечает 112 Украина. Но в защите украинцы играли практически безукоризненно. Тем не менее, испанцам удалось отличиться. Пола красиво подкрутил мяч издали в правую "девятку".

Во втором тайме украинцы добавили в агрессии, что заставило испанцев немного понервничать. Но атаки подопечных Косенко результатов не принесли.

Таким образом, сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана. Также в четверг, 8 февраля, сборная РоSSии встретится со сборной Португалии.

Финальный поединок, а также встреча за третье место запланированы на субботу, 10 февраля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Это надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до концаЭто надо видеть: трехочковый с 25-ти метров за секунду до конца
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Блок рекламы


Похожие новости
Отбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной УкраиныОтбор ЧЕ-2019: Бошкович назвал состав сборной Украины
Чемпионат Украины: Нет порядка в обороне (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Нет порядка в обороне (ВИДЕО)  
Надаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами ИспанииНадаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании
Донбасс с минимальным перевесом одолел Белый БарсДонбасс с минимальным перевесом одолел Белый Барс
"Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)  "Динамо" в Испании: Ничейный синдром (ВИДЕО)  
Сборная Украины проиграла шведам в Кубке ДэвисаСборная Украины проиграла шведам в Кубке Дэвиса
Сборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. ФутболСборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. Футбол
Федерация футбола Украины отказалась от квоты по билетам и аккредитаций на ЧМ-2018 в РоSSииФедерация футбола Украины отказалась от квоты по билетам и аккредитаций на ЧМ-2018 в РоSSии
Кубок Украины: С корридой пока ладят экономисты и реалистыКубок Украины: С корридой пока ладят экономисты и реалисты
Марта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против АвстралииМарта Костюк будет первой ракеткой Украины в матче против Австралии
Последние новости
Подгружаем последние новости