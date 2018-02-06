Сборная Украины по футзалу вылетела с Евро-2018, уступив Испании с минимальным счетом

В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана.

Фото: uefa.com

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила сборной Испании . Игра в Любляне завершилась со счетом 1:0 в пользу победителя Группы D.

Ранее испанцы в группе сыграли вничью с французами (4:4) и со скрипом обыграли сборную Азербайджана (1:0).

Подопечные Александра Косенко в стартовом матче обыграли румын (3:2) и проиграли сборной Португалии (3:5).

В матче с Украиной высокий уровень испанцев выразился в постоянном владении мячом, отмечает 112 Украина. Но в защите украинцы играли практически безукоризненно. Тем не менее, испанцам удалось отличиться. Пола красиво подкрутил мяч издали в правую "девятку".

Во втором тайме украинцы добавили в агрессии, что заставило испанцев немного понервничать. Но атаки подопечных Косенко результатов не принесли.

Таким образом, сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Казахстана. Также в четверг, 8 февраля, сборная РоSSии встретится со сборной Португалии.

Финальный поединок, а также встреча за третье место запланированы на субботу, 10 февраля.