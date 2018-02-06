Юпп Хайнкес: Никогда не стоит недооценивать Реал. Футбол
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес - о шансах «Реала» на успех в Лиге чемпионов и игре эск-футболиста «сливочных» Хамеса Родригеса в Мюнхене.
«Я считаю, что нынешний спад формы «Реала» – это нормальное явление, ведь он совсем недавно выиграл примеру и дважды – Лигу чемпионов. К тому же летом они продали Пепе, Морату и Хамеса. В «Реале» посчитали, что смогут заменить их молодыми игроками, но в составе всегда нужен баланс между молодежью и опытными футболистами.
Тем не менее не стоит списывать «Реал» со счетов. Как подсказывает мой опыт, «Реал» никогда нельзя недооценивать. Они могут пройти «ПСЖ» за счет большего опыта выступлений в Лиге чемпионов.
Доволен ли я игрой Хамеса Родригеса? Конечно. Хамес в его текущей форме – это дар небес для «Баварии». Выступать в новой стране с другой культурой и другим менталитетом очень нелегко, но он справляется и играет на очень высоком уровне. Но мне кажется, он может выступать ещё лучше.
Все знают, что Хамес был далеко не всем доволен в Мадриде. Он не играл с той регулярностью, которую заслуживал. Наше решение его приобрести было очень логичным», - цитирует Хайнкеса Goal.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.02.2018 15:35
06.02.2018 15:40