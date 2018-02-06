Шахтер ждет от Манчестер Сити минимум 70 миллионов евро за Фреда. Футбол
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, каковы перспективы Фреда оказаться в АПЛ.
- Фред повел себя очень профессионально. Многие футболисты начинают оказывать давление, когда поступают предложения от таких клубов - каждый может дрогнуть. Но надо отдать должное Фреду - он поступил по-мужски, профессионально и с большим уважением к "Шахтеру". Респект ему. Думаю, у него прекрасное будущее. Это отличный человек, серьезный профессионал и топовый футболист.
Интерес проявляют два клуба из Манчестера. Были переговоры, но мы не сошлись в цене. Считаем, что если один из претендентов покупает защитника и платит более 50 миллионов - 60-70, то Фред, который ведет игру на поле, должен стоить на порядок больше.
Сегодня в Европе только несколько топ-клубов могут похвастаться таким футболистом. То, что мы не договорились - чисто ценовой вопрос. Интерес продолжается, процесс идет. То, что не получилось закрыть вопрос в это окно, ни о чем не говорит, - сказал Палкин каналу "Футбол 1".
Напомним, в январе "Манчестер Сити" подписал защитника Лапорта за 65 миллионов евро.
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