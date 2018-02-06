Французская Лига 1 реализовала ТВ-права в Африку за 120 млн евро. Футбол

В среднем Африка будет дополнительно приносить ЛФП 17 млн евро в год

Фото: GIGAfootball

Лига профессионального футбола (ЛФП) Франции продала ТВ-права на показ матчей Лиги 1 в странах Африки к югу от Сахары за 120 млн евро, сообщает официальный сайт организации.

Сделка рассчитана на 2018-24 годы.

Официальными дистрибьюторами выступили Canal + для франкоязычных стран и компания Kwese для англо- и португалоязычных, - отмечает Sportarena.

Интересно, что по условиям сделки стоимость показа чемпионата Франции для африканцев будет постоянно расти с нынешних 13 млн евро в сезон до 33 млн в сезоне-2023/24.

Отметим, что по нынешнему контракту Лига 1 зарабатывает на продаже ТВ-прав 990 млн евро за 4 года. Это значительно меньше, чем в АПЛ, Бундеслиге, Серии А и Примере.

К примеру, частные телеканалы SkySports и BT Sport за право транслировать матчи Английской Премьер-Лиги заплатили 5,14 млрд фунтов. Контракт рассчитан на 3 года – до сезона 2018/19.