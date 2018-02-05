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Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2018. Футбол Отличительная черта мяча - сине-желтые цвета, символизирующие украинский флаг официальный мяч финала Фото: zik.ua Официальный спонсор Лиги чемпионов УЕФА компания Adidas выпустила в продажу официальный мяч для проведения финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/2018, который состоится в Киеве 26 мая. В интернет-магазине бренда появились две версии мяча – для официальных матчей и тренировок, сообщает xsport.ua. Дизайн мяча выполнен в классическом стиле, однако звезды на нем окрашены в сине-желтые цвета, символизирующие украинский флаг. Отметим, что в интернет-магазине такой мяч можно купить за 165 долларов.

LB.ua

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