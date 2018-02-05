Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2018. Футбол

Отличительная черта мяча - сине-желтые цвета, символизирующие украинский флаг

Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов 2018
официальный мяч финала
Фото: zik.ua

Официальный спонсор Лиги чемпионов УЕФА компания Adidas выпустила в продажу официальный мяч для проведения финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/2018, который состоится в Киеве 26 мая.

В интернет-магазине бренда появились две версии мяча – для официальных матчей и тренировок, сообщает xsport.ua.

Дизайн мяча выполнен в классическом стиле, однако звезды на нем окрашены в сине-желтые цвета, символизирующие украинский флаг.

Отметим, что в интернет-магазине такой мяч можно купить за 165 долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Манчестер Сити хочет уже завтра купить МарезаМанчестер Сити хочет уже завтра купить Мареза
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Блок рекламы


Похожие новости
Берлускони критикует Гаттузо за оборонительную схему Милана. ФутболБерлускони критикует Гаттузо за оборонительную схему Милана. Футбол
Ди Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. ФутболДи Бьяджо временно станет тренером сборной Италии. Футбол
Глава МОК объяснил повторный недопуск россиян на Игры-2018Глава МОК объяснил повторный недопуск россиян на Игры-2018
УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. ФутболУЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол
Антонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистовАнтонио Конте: Летом Челси купит еще 2-3 футболистов
Симеоне: Нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку. ФутболСимеоне: Нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку. Футбол
Эрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. ФутболЭрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. Футбол
Черноморец подписал четверых новичков. ФутболЧерноморец подписал четверых новичков. Футбол
Михайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. ФутболМихайленко: Никаких изменений в тактике у Днепра-1 не будет. Футбол
Пике: Фанаты Эспаньола долгое время оскорбляли меня и мою семью. ФутболПике: Фанаты Эспаньола долгое время оскорбляли меня и мою семью. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости