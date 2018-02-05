Симеоне: Нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку. Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Валенсией» (1:0) в домашнем матче 22-го тура испанской Примеры.

«Это была непростая победа. Я покинул стадион с мыслями о нашем усердном труде, об отношении парней к работе и их преданности. Это удовлетворяет меня как тренера.

Посмотрим, удастся ли нам в один прекрасный день заработать пенальти в свою пользу. Если момент с Годином в прошедшей игре не тянет на пенальти, то получается, что нашего игрока должны убить, чтобы судья указал на точку.

Свист некоторых фанатов в адрес Гризманна? Между игроками и нашими болельщиками отличное взаимопонимание. Болельщики хотят побед, а футболисты знают, что надо делать для этого. Гризманн в этой игре всё делал отлично, он только не забил. Когда надо было, он держал у себя мяч и не атаковал ворота соперника без необходимости. Мне непонятен вопрос о Гризманне. Он сделал то, что должен был сделать, а болельщики счастливы.

Борьба за чемпионство? Мы далеки от этого, и сейчас сосредоточены на командном развитии», — цитирует Симеоне Marca.